Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 5:21

Ночью было сбито 12 БПЛА над городом и четырьмя районами Воронежской области

Пострадали 13 частных домов, автомобиль и кровля ТЦ
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утро 4 мая в Воронежской области началось с отчета о ночном налете. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силам ПВО минувшей ночью удалось сбить 12 беспилотников.

Дроны целились по четырем районам области и одному городскому округу. Главное — без жертв. Но «прилеты» обломков все же сделали повреждения на земле.

Урон пришелся на частный сектор. По данным губернатора, повреждения получили:

- 13 частных домов (в одном из них после падения обломков вспыхнула надворная постройка — огонь быстро потушили);

- Кровля торгового центра;

- Один автомобиль.

Кроме того, в одном из домовладений осколками повредило газовую трубу. К этому часу ее уже отремонтировали.

Александр Гусев предупредил: опасность новых атак БПЛА сохраняется на всей территории области. Жителей просят не игнорировать сигналы тревоги и при обнаружении обломков не приближаться к ним.