Воронежский «Факел» прервал серию из четырех матчей без побед

Дарко Тодорович. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

3 мая в Воронеже местный «Факел» принимал красноярский «Енисей» в рамках 32-го тура первой лиги по футболу. Исход встречи решил сербский легионер «огнеопасных» Дарко Тодорович, поразивший ворота сибиряков на 74-й минуте. На 85-й минуте хозяева остались в меньшинстве – красную карточку получил Николай Гиоргобиани. А уже в компенсированное время точку в матче поставил лучший бомбардир турнира Белайди Пуси – он отличился на 92-й минуте. Итог – 2:0 в пользу «Факела», оставившего позади худший отрезок сезона: серию из четырех матчей без побед.

Напомним, что после выигрыша 5 апреля в Туле у «Арсенала» (2:1) воронежцы поочередно уступили столичной «Родине» (1:3), ростовской «Чайке» (0:2), поделили очки с ярославским «Шинником» (2:2) и московским «Торпедо» (2:2).

После сегодняшней победы «Факел» вернулся на первое место с 64 очками. Второй идет «Родина» - 92 балла. ТОП-3 замыкает свердловский «Урал» (58), но у клуба из Екатеринбурга игра в запасе. Теперь 8 мая подопечные Олега Василенко дома примут «СКА-Хабаровск». Встреча начнется в 18:00.