Под Воронежем в заповеднике пройдет фестиваль реконструкторов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Дивногорье в конце мая пройдет фестиваль исторической реконструкции. Форум «Белая крепость» развернется на территории музея-заповедника 23 мая. Фестиваль будет посвящен эпохе раннего Средневековья.

В программе - зрелищные поединки рыцарей, мастер-класс по средневековому письму и эксперимент по изготовлению чернил, лекция «Нижнедонские крепости Хазарского Каганата», интерактивы и другие тематические активности. Начало в 12.00. 12+

Также читайте на нашем сайте В Воронежском зоопарке построят экзотариум