В Воронежском зоопарке построят экзотариум

В 2027 году на территории Воронежского зоопарка планируют начать строительство экзотариума. В новом здании собираются разместить уже имеющихся экзотических животных, а также вновь приобретенных - увеличить количество видов как раз позволит расширение площадей.

Архитектурная комиссия уже рассмотрела эскизный проект. Объект предполагается четырехэтажным (один из этажей - подземный). На первом планируют разместить аквариум, кафе и административные помещения. На втором - террариум и центр для занятий юннатов. Третий займут вольеры с млекопитающими и птицами, этот этаж будет иметь частичный выход экспозиции на крышу для летних выгулов.

- Члены архитектурной комиссии рекомендовали повторно обсудить проект на заочном заседании, рассмотрев варианты образцов по оформлению фасада и предложения по улучшению внешнего облика, - сообщили в воронежском отделении Союза архитекторов России.