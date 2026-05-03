Из-за ЧП в Литве задержали поезд, идущий через Воронеж

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд 360 «Калининград - Адлер», который проходит через Воронеж, 3 мая задержали в пути из-за ЧП в Литве. На Литовской железной дороге произошел сход вагонов грузового состава, поэтому задержались ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог. Для пассажиров, которые должны были осуществить посадку в поезд № 360 на станции Смоленск, подготовили резервный состав.

- Максимальное время задержки составляет 8 часов, - сообщили в РЖД. - Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдают чайную продукцию.