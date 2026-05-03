В 2026-м в Воронеже впервые вручат почетные знаки «За заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области». Об этом сообщили в региональном правительстве. На заседании Общественного совета по наградам при Губернаторе Воронежской области уже обсудили претендентов. Знак учредили в конце 2025 года. Им будут отмечать архитекторов и организации, внесшие значительный вклад в градостроительное развитие территорий, создание объектов архитектуры и строительства, а также за заслуги в деле подготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли.