В ночь на 3 мая над Воронежской областью сбили БПЛА

Беспилотники атаковали Воронежскую область в ночь на 3 мая. Сначала сирены разбудили жителей Россошанского района, потом тревога в связи с угрозой непосредственного удара дронов прозвучала в Воронеже. По данным Минобороны РФ, над регионом сбили БПЛА, пока не сообщается сколько конкретно беспилотников уничтожили в Воронежской области (всего за ночь над регионами России сбили 334 дрона).

Режим опасности из-за угрозы БПЛА в Воронежской области сохраняется: он длится уже 16 часов.

