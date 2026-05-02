Больше 100 человек пропали без вести в Воронежской области

В апреле в Воронежской области пропали без вести 102 человека. Именно столько заявок получил воронежский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». 78 человек из числа пропавших нашли живыми.

Также волонтеры смогли разыскать родных для шести человек. Еще семь заявок на поиск пропавших людей остались неподтверждёнными. Одиннадцать человек из числа без вести пропавших продолжают искать.

