Роспотребнадзор выявил в Воронеже незаконный сайт по продаже табака

В результате мониторинга интернета сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области выявили сайт, который предлагает приобретение табачной продукции дистанционным способом. При этом в нарушение закона, вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, а ознакомиться с содержанием указанных страниц и скопировать информацию в электронном виде может любой пользователь сети Интернет, в том числе несовершеннолетние дети.

- Информация на сайте распространяется бесплатно, срок пользования не ограничен, ограничения на передачу, копирование и распространение информации отсутствуют,- отметили ведомстве.

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Воронежской области обратилось в суд с иском о признании незаконным сайта и требованием о прекращении противоправной деятельности его организаторов.

Решением суда Советского районного суда Воронежа информация, которую распространяет интернет-ресурс признана запрещенной. Сайт заблокировали.