На пожаре в воронежском Боброве погиб мужчина

В городе Боброве Воронежской области на улице Ранняя Весна 1 мая загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило дежурному в 13:53.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что в жилом доме 14х6м огонь повредил две комнаты площадью по 9 метров каждая и обрешетку кровли на площади 1 квадратный метр. Полностью уничтожена огнем пристройка к дому площадью 16 квадратных метров.В ликвидации ЧП принимали участие 10 спасателей и три единицы техники.

По оперативной информации ГУ МЧС, в результате пожара погиб 58-летний мужчина. Он отравился угарным газом.