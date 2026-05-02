Воронежские врачи спасли женщину с редкой хирургической патологией

Фото регионального минздрава

В начале апреля в воронежскую больницу БСМП №1 по скорой помощи доставили 49-летнюю женщину с жалобами на боль в животе и тошноту. Обследование вызвало у врачей подозрение о наличии патологического образования в правой подвздошной области, однако окончательный диагноз оставался неясен.

В экстренном порядке хирурги больницы решили провести лапароскопическую операцию, которая выявила, внедрение аппендикса внедрился в купол слепой кишки. Это состояние опасно возникновением кишечной непроходимости, развитием нарушения кровоснабжения в червеобразном отростке с последующей его перфорацией и перитонитом (воспалением брюшины), что может привести к летальному исходу.

С помощью малоинвазивного метода лапароскопии хирурги расправили внедрившуюся в кишку часть с высвобождением ущемлённого участка и с последующим удалением аппендикса.

После проведенной операции женщина быстро пошла на поправку и уже на четвёртые сутки была выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.