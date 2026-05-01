Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
НовостиПроисшествия1 мая 2026 18:13

В Воронеже насмерть разбилась 5-летняя девочка, упавшая с девятого этажа

Следком возбудил уголовное дело
Алексей СЕРГУНИН

По предварительной информации, 1 мая из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома на улице Ростовской в Воронеже, выпала 5-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

- От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, - уточнили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователь СК осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. Также допрашиваются свидетели и выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

