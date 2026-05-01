Токарю из Воронежа присвоили звание Героя Труда РФ

Токарю воронежского предприятия ООО «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Высокое звание, которое присваивается за особые трудовые заслуги перед государством и обществом, в этом году получили пять человек. Помимо Свиридова, звание присвоено начальнику лаборатории АО «НИИхиммаш» Леониде Бобе, актрисе Марине Нееловой, гендиректору АО «Мостострой-11» Николаю Руссу и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.

