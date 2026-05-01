Глава Следкома потребовал отчета о ходе дела с утонувшим воронежцем

Александр Бастрыкин. Фото из соцсетей СК РФ.

В региональных пабликах появилось видеообращение жителей Воронежской области к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает канал федерального ведомства в МАКСе.

Заявители напомнили, что в июле 2021 года житель Воронежской области утонул, спасая ребенка во время туристического похода. По мнению родственников погибшего, трагедия произошла по вине турфирмы. Якобы организаторы похода не укомплектовали группу нужным количеством спасательных жилетов, а инструктор не смог должным образом отреагировать на возникшую ситуацию. Но до настоящего времени никого к ответственности не привлекли.

Воронежский Следком по данному факту расследовал уголовное дело. Все эти версии опровергаются собранными доказательствами, из-за чего принято решение о прекращении дела. Но глава СК РФ поручил воронежскому коллеге Михаилу Селюкову предоставить доклад о результатах расследования уголовного дела, принятых решениях и их основаниях, и по доводам обращения.