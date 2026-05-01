В Воронеже 12 маршруток изменят схему движения из-за матча «Факела» c «Енисеем»

Как известно, 3 мая в Воронеже состоится матч 32-го тура первой лиги по футболу между местным «Факелом» и «Енисеем» из Красноярска. По информации пресс-службы администрации города, с 18:00 2 мая до 21:30 3 мая нельзя будет парковаться (и останавливаться) на участках улиц Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков).

А с 12:00 до 21:30 3 мая закроют движение автотранспорта на участке Писателя Маршака – от дома № 18а до пересечения с Домостроителей. Кроме того, на это время изменят схему движения 12 маршруток:

№№ 12, 54, 72 – от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;

№ 17 – от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров. В обратном направлении – с бульвара Пионеров по Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;

№№ 20, 52, 70, 88 – с Ворошилова по Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича. В обратном направлении – с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;

№ 23 – с Олеко Дундича по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, Ворошилова;

№ 24 – с Ворошилова по Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича;

№ 66 – от остановки «Юго-Западный рынок» по Героев Сибиряков, Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров;

№ 71 – с Пирогова по Космонавтов, Пеше-Стрелецкой, Героев Сибиряков. В обратном направлении – с Героев Сибиряков по Пеше-Стрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров.

