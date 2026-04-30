В Воронеже под окнами многоэтажки нашли труп женщины

.

Днем 30 апреля под окнами многоэтажки одного из ЖК в Ленинском районе Воронежа местные жители нашли труп женщины. Очевидцы выложили кадры в городских пабликах. На место выезжали правоохранители, следователи проводят проверку.

- Устанавливаются обстоятельства смерти 42-летней жительницы Воронежа, тело которой обнаружено около одного из домов на улице 9 Января, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Напомним, быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь