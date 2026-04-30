В Воронеже девушка взломала дверь частного дома и украла 80 тыс руб

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже 74-летняя пенсионерка вернувшись домой, обнаружила пропажу 80 тысяч рублей и цепочки. Полицейские обнаружили, что вор проник в дом, отжав входную дверь. Оперативники вычислили подозреваемую по записям с камер видеонаблюдения и задержали ее.

24-летняя неработающая жительница поселка Кантемировка призналась, что вломилась в дом (предварительно убедившись, что там никого нет), чтобы поживиться тем, что плохо лежит, из-за «трудного финансового положения».

Теперь ей придется ответить за кражу, девушке грозит до шести лет лишения свободы.