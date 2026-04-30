На майские в Воронеже пройдет уличный музыкальный фестиваль

На майские праздники в столице Черноземья запланирован уличный музыкальный фестиваль «Воронеж - это мы!». В парках города пройдут концерты спецпроекта «Музыка Победы». Программа откроется 1 мая в «Орленке», «Алых парусах», «Дельфине» и Центральном парке. Музыканты сыграют произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

В Центральном парке в 15.00 перед воронежцами выступит духовой оркестр Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. В это же время в «Алых парусах» пройдет концерт эстрадного хора Fermata, а в «Орленке» - артистов музыкально-литературного лектория филармонии. А в парке «Дельфин» в 16.00 выступит Губернаторский эстрадно-духовой оркестр.

Программу на 2 и 3 мая объявят дополнительно.