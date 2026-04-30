Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя «Мерседеса» задержали в Воронеже

В Воронеже сотрудники Госавтоинспекции задержали 27-летнего жителя Семилукского района, который устроил смертельное ДТП и оставил пожилого человека умирать. По версии следствия, утром 29 апреля на улице Дорожной водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-111130.

От удара 74-летний водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы. Его экстренно госпитализировали, но спасти мужчину не удалось — он скончался в больнице. Водитель иномарки не стал дожидаться приезда экстренных служб и скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативным розыскным мероприятиям личность беглеца была установлена, и его задержали. В ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области уже возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, скрывшимся с места ДТП). Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.