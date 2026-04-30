В Воронежской области цены на огурцы снижаются вторую неделю подряд

Фото из архива КП

Любители салатов могут вздохнуть с облегчением. Вторую неделю подряд в регионе дешевеют огурцы. Тенденцию зафиксировал свежий отчет Воронежстата, опубликованный на официальном сайте 30 апреля.

Так, 20 апреля килограмм овоща стоил 194,31 рубля (недельное падение составило 22 рубля). А к 27 числа цена скатилась еще на 12,03% — до 171,58 рубля. Минус 23 рубля за вторую неделю. За две недели огурец подешевел суммарно более чем на 22% — почти на 45 рублей с пиковых значений.

В топ продуктов, которые стремительно теряют в цене, вошли привычные спутники салата - помидоры: минус 7,34% (с 289,87 до 268,56 рубля).

Пока одни овощи дешевеют, другие неожиданно показывают характер. Список подорожавших продуктов вновь возглавляет не мясо и не масло, а скромная корнеплодная: морковь (+3,84%) — скачок с 42,98 до 44,66 рубля за килограмм.