В Воронежской области более 92 тыс пенсионеров получают надбавку за уход

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Воронежской области автоматически назначает надбавку к пенсии для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы. Сейчас ее получают больше 92 тысяч жителей региона. Об этом проинформировали 30 апреля в СФР.

Раньше для этого требовалось, чтобы у пенсионера был официальный ухаживающий человек. Теперь надбавку платят беззаявительно, и наличие ухаживающего необязательно. Ее ежегодно индексируют вместе с пенсией.

Размер доплаты зависит от вида пенсии:

- Для получателей страховой пенсии с 1 января 2026 года надбавка составляет 1 413,86 рубля.

- Для получателей государственной пенсии с 1 апреля 2026 года — 1 470,64 рубля.

Если же за пожилым человеком или инвалидом I группы ухаживает неработающий, но трудоспособный гражданин, этот период засчитывается ему в стаж и добавляет 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год. Чтобы подтвердить такой уход, нужно обратиться в клиентскую службу воронежского Отделения СФР. Сделать это можно позже — например, после того как ухаживающий устроится на работу, выйдет на пенсию или просто по прошествии года.

Если ухаживающий живет отдельно от пенсионера, потребуется письменное подтверждение от самого нетрудоспособного гражданина или его законного представителя.

Периоды ухода до 2025 года подтверждать не нужно — все данные уже внесены в индивидуальные лицевые счета.

Задать вопросы можно по телефону Единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Региональная линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45.