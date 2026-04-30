Бензин АИ-98 продолжает дорожать в Воронежской области

В Воронежской области зафиксирована новая волна роста цен на топливо. На этот раз изменения ударили по сегменту наиболее дорогих нефтепродуктов.

Согласно оперативным данным, опубликованным Воронежстатом в последний день апреля, сразу несколько сетей АЗС скорректировали ценники на бензин марки АИ-98. Теперь заправка литром этого топлива обойдется автомобилистам в 92 рубля 93 копейки.

При этом ситуация с остальными популярными марками бензина пока остается стабильной. Водители, привыкшие к АИ-92 и АИ-95, могут вздохнуть спокойно: их стоимость замерла на отметках 63,83 и 69,59 рубля за литр соответственно. Никаких колебаний за прошедшую неделю статисты не зафиксировали.

Любопытный тренд наблюдается на рынке дизельного топлива. В отличие от бензина, «солярка» продолжила дешеветь. Потеряв в цене 16 копеек, литр дизеля теперь продается в среднем по 73,13 рубля.