В Воронеже высадили 25 деревьев в честь легенд театра

фото минкульта Воронежской области

На Советской площади появилось 25 деревьев в честь легенд воронежской сцены. Аллею разбили в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. Саженцы рябины гранатной 28 апреля высадили артисты театров оперы и балета, драмы, кукол, Камерного и ТЮЗа. Место выбрали неслучайно: рядом находится Воронежский концертный зал, в котором работала труппа театра драмы в период капремонта основного здания. Увековечили театральных легенд: Анатолия Абдулаева, Владимира Бугрова, Набилю Валитову, Валерия Вольховского, Ярослава Вощака, Анатолия Гладнева, Глеба Дроздова, Николая Дубинского, Анатолия Иванова, Сергея Каданцева, Юрия Кочергова, Людмилу Кравцову,

Татьяну Краснопольскую, Анатолия Людмилина, Римму Мануковскую, Петра Монастырского, Сергея Папова, Евгения Пойманова, Аркадия Полякова, Валерия Потанина, Тамару Семенову, Вадима Соколова, Александра Тарасенко, Фирса Шишигина, Владимира Шкурского.

О программе празднования 150-летия СТД в Воронеже читайте на VRN.KP.RU Театральный поезд, выставка сценографов и книга-летопись