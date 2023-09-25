Сенатор от Воронежской области Галина Карелова ушла с поста вице-спикера Совета Федерации

Место Кареловой, которое она занимала с 2014 года, перешло к депутату Московской городской думы, сенатору от Москвы Инне Святенко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сенатор от Воронежской области Галина Карелова покинула пост заместителя председателя Совета Федерации РФ. Решение было принято сегодня, 25 сентября, на первом пленарном заседании осенней сессии Совфеда.

Место Кареловой, которое она занимала с 2014 года, перешло к депутату Московской городской думы, сенатору от Москвы Инне Святенко. В свою очередь Галина Карелова назначена на должность первого заместителя председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

- Впереди новые вызовы и время новых возможностей! – так прокомментировала эту рокировку Карелова в своем телеграм-канале.