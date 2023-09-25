Сезон фонтанов в парках и скверах Воронежа продлят до 8 октября

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа сообщили, что фонтаны в городских скверах и парках продолжат свою работу до 8 октября. Исключение составят фонтаны в Кольцовском сквере и на проспекте Революции, их обслуживает водоканал Воронежа.

Обычно оборудование останавливают уже к началу октября, но в этом году из-за теплой погоды сезон продлили на неделю. Сотрудники городского управления экологии обращаются к тем, кто еще не успел сделать красивые фотографии в парках и скверах, использовать эту возможность и присылать фото в группу управления в соцсети.

В мэрии напоминают график работы фонтанов в городских парках:

- сухой фонтан на Советской площади работает с 10:30 до 22:00 все дни, кроме понедельника, с небольшими техническими перерывами (с 14:00 до 15:00 и с 16:30 до 17:30).

- фонтан на площади Победы работает с 10:30 до 22:00 без перерывов.

- фонтан в парке «Орлёнок» работает c 10:00 до 23:00

- фонтан в Петровском сквере – ежедневно с 9:00 до 21:00,

- фонтан в Воронежском центральном парке - ежедневно с 9:30 до 21:00.

По понедельникам на оборудовании проводят профилактические работы.