Экс-зама прокурора Левобережного района Воронежа отправили в колонию на 6,5 лет

В 2018 году Власюк обманным путем приобрел право на земельный участок по улице Максима Горького, находившийся в федеральной собственности, стоимостью более 3,6 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 25 сентября, Центральный районный суд Воронежа признал виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) бывшего заместителя прокурора Левобережного района 54-летнего Андрея Власюка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2018 году Власюк обманным путем приобрел право на земельный участок по улице Максима Горького, находившийся в федеральной собственности, стоимостью более 3,6 миллиона рублей. Затем он получил взятки от поднадзорного органа – управы района и коммерческой организации в виде земляных и строительно-монтажных работ, а также бетона на 295 тысяч. В итоге Власюка на 6,5 лет отправили в исправительную колонию общего режима, оштрафовав на 290 тысяч рублей.

Кроме того, экс-прокурора лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительными полномочиями в органах прокуратуры РФ и других правоохранительных органах на четыре года. Его также лишили классного чина «старший советник юстиции».