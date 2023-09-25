Пьяный воронежец угнал чужой мотоцикл, чтобы покататься

В дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу с заявлением об угоне обратился 23-летний владелец мотоцикла «Хонда». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили местонахождение транспортного средства и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за воровство 39-летний воронежец.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел во двор своего дома и увидел припаркованный мотоцикл. Решив прокатиться, он не смог завести двигатель, но отталкиваясь ногами, попытался проехаться. Через несколько метров, не справившись с управлением, злоумышленник упал вместе с мотоциклом. И сразу же скрылся. В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» горе-угонщику «светит» до пяти лет тюрьмы.