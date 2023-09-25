Воронежцев приглашают выпотрошить копилки

Акция продлится до 8 октября Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители Воронежской области смогут сдать накопившуюся дома мелочь. В период с 25 сентября по 8 октября 2023 года в Воронеже и районах области пройдет «Монетная неделя». Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В течение этого времени в отделения банков, присоединившиеся к акции, можно будет принести металлические деньги. В зависимости от возможностей банков, монеты можно будет без комиссии обменять на бумажные купюры или зачислить их сумму на счёт.

Для участия в акции при себе надо иметь паспорт. Приниматься будут любые находящиеся сейчас в обращении монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года. Максимальное количество монет и сумма не ограничены. Чтобы сократить время обслуживания, желательно заранее рассортировать их по номиналам.

- Когда к людям попадают металлические деньги, то зачастую оседают дома в копилках. Это приводит к нехватке монет. При этом они необходимы многим организациям для точных расчётов. Акция поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей дома. И сократить затраты на её чеканку, — прокомментировал Сергей Чернышев, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.

Условия обмена монет на купюры или зачисления их суммы на счёт можно уточнить в банковских отделениях, участвующих к акции.

Вот адреса, где можно сдать монеты:

Воронеж

ул. 20-летия Октября, 90А — ВТБ

ул. 60 Армии, 27 — «Россельхозбанк»

ул. Беговая, 209 — СБЕРБАНК

ул. Владимира Невского, 24А — СБЕРБАНК

ул. Кирова, 6А — БАНК ПАО

ул. Кирова, 11 — Банк «ВБРР»

ул. Кирова, 11 — «Газпромбанк»

ул. Кольцовская, 27 — «Россельхозбанк»

ул. Кольцовская, 31 — ВТБ

пер. Красноармейский, 12А — АБ «Россия»

ул. Ленина, 73 — СБЕРБАНК

Ленинский просп., 174П — СБЕРБАНК

Ленинский просп., 124А — «Газпромбанк»

Московский просп., 9А — «Росбанк»

Московский просп., 19Б — «Россельхозбанк»

ул. Никитинская, 49 — «СДМ-Банк»

ул. Пеше-Стрелецкая, 58, корп. 3 — «Газпромбанк»

бульвар Пионеров, 11 — СБЕРБАНК

ул. Плехановская, 22 — «Газпромбанк»

ул. Пушкинская, 1 — «Россельхозбанк»

ул. Феоктистова, 6 — СБЕРБАНК

поселок Краснолесный, ул. Генерала Лохматикова, 29 — СБЕРБАНК

п.г.т. Анна

ул. Коммунальная, 111 — «Россельхозбанк»

ул. Ленина, 32 — СБЕРБАНК

Бобров

ул. Красная Печать, 16А — «Россельхозбанк»

Богучар

просп. 50-летия Победы, 8 — СБЕРБАНК

Борисоглебск

ул. Свободы, 176 — СБЕРБАНК

ул. Чкалова, 6−8 / ул. Терешковой, 18 — «Россельхозбанк»

Бутурлиновка

ул. Красная, 7 — «Россельхозбанк»

ул. Ленина, 49 — СБЕРБАНК

Калач

ул. 1 мая, 12 — СБЕРБАНК

Нововоронеж

ул. Космонавтов, 17/1 — «Газпромбанк»

Парковый пр., 10 — СБЕРБАНК

Новохопёрск

ул. Дзержинского, 5А — СБЕРБАНК

Лиски

ул. Свердлова, 61А — СБЕРБАНК

р.п. Ольховатка

пер. Горького, 2 — «Россельхозбанк»

Павловск

ул. Гоголя, 40А — «Россельхозбанк»

ул. Гоголя, 40А — СБЕРБАНК

Россошь

ул. Жуковского, 14 — «Россельхозбанк»

просп. Труда, 12А — СБЕРБАНК

Терновка

ул. Советская, 33 — «Россельхозбанк»

Эртиль

ул. Фридриха Энгельса, 26Б — «Россельхозбанк»