Воронежцев приглашают выпотрошить копилки

Акция продлится до 8 октября
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Жители Воронежской области смогут сдать накопившуюся дома мелочь. В период с 25 сентября по 8 октября 2023 года в Воронеже и районах области пройдет «Монетная неделя». Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
В течение этого времени в отделения банков, присоединившиеся к акции, можно будет принести металлические деньги. В зависимости от возможностей банков, монеты можно будет без комиссии обменять на бумажные купюры или зачислить их сумму на счёт.
Для участия в акции при себе надо иметь паспорт. Приниматься будут любые находящиеся сейчас в обращении монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года. Максимальное количество монет и сумма не ограничены. Чтобы сократить время обслуживания, желательно заранее рассортировать их по номиналам.
- Когда к людям попадают металлические деньги, то зачастую оседают дома в копилках. Это приводит к нехватке монет. При этом они необходимы многим организациям для точных расчётов. Акция поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей дома. И сократить затраты на её чеканку, — прокомментировал Сергей Чернышев, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.
Условия обмена монет на купюры или зачисления их суммы на счёт можно уточнить в банковских отделениях, участвующих к акции.
Вот адреса, где можно сдать монеты:
Воронеж
ул. 20-летия Октября, 90А — ВТБ
ул. 60 Армии, 27 — «Россельхозбанк»
ул. Беговая, 209 — СБЕРБАНК
ул. Владимира Невского, 24А — СБЕРБАНК
ул. Кирова, 6А — БАНК ПАО
ул. Кирова, 11 — Банк «ВБРР»
ул. Кирова, 11 — «Газпромбанк»
ул. Кольцовская, 27 — «Россельхозбанк»
ул. Кольцовская, 31 — ВТБ
пер. Красноармейский, 12А — АБ «Россия»
ул. Ленина, 73 — СБЕРБАНК
Ленинский просп., 174П — СБЕРБАНК
Ленинский просп., 124А — «Газпромбанк»
Московский просп., 9А — «Росбанк»
Московский просп., 19Б — «Россельхозбанк»
ул. Никитинская, 49 — «СДМ-Банк»
ул. Пеше-Стрелецкая, 58, корп. 3 — «Газпромбанк»
бульвар Пионеров, 11 — СБЕРБАНК
ул. Плехановская, 22 — «Газпромбанк»
ул. Пушкинская, 1 — «Россельхозбанк»
ул. Феоктистова, 6 — СБЕРБАНК
поселок Краснолесный, ул. Генерала Лохматикова, 29 — СБЕРБАНК
п.г.т. Анна
ул. Коммунальная, 111 — «Россельхозбанк»
ул. Ленина, 32 — СБЕРБАНК
Бобров
ул. Красная Печать, 16А — «Россельхозбанк»
Богучар
просп. 50-летия Победы, 8 — СБЕРБАНК
Борисоглебск
ул. Свободы, 176 — СБЕРБАНК
ул. Чкалова, 6−8 / ул. Терешковой, 18 — «Россельхозбанк»
Бутурлиновка
ул. Красная, 7 — «Россельхозбанк»
ул. Ленина, 49 — СБЕРБАНК
Калач
ул. 1 мая, 12 — СБЕРБАНК
Нововоронеж
ул. Космонавтов, 17/1 — «Газпромбанк»
Парковый пр., 10 — СБЕРБАНК
Новохопёрск
ул. Дзержинского, 5А — СБЕРБАНК
Лиски
ул. Свердлова, 61А — СБЕРБАНК
р.п. Ольховатка
пер. Горького, 2 — «Россельхозбанк»
Павловск
ул. Гоголя, 40А — «Россельхозбанк»
ул. Гоголя, 40А — СБЕРБАНК
Россошь
ул. Жуковского, 14 — «Россельхозбанк»
просп. Труда, 12А — СБЕРБАНК
Терновка
ул. Советская, 33 — «Россельхозбанк»
Эртиль
ул. Фридриха Энгельса, 26Б — «Россельхозбанк»