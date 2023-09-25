13-летнюю велосипедистку сбила водитель иномарки в воронежском райцентре

Фото регионального главка МВД

Авария произошла в воскресенье, 24 сентября, около в 13.40 в Боброве. Опель сбил 13-летнюю девочку на велосипеде. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 21-летняя местная жительница ехала на «Опель Астра» по улице Фрунзе. У дома № 61 она допустила наезд на 13-летнюю велосипедистку, двигающуюся на «Spix Rapid» по правой обочине. Девочка начала пересекать проезжую часть, не убедившись в безопасности данного маневра.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и на скорой была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.