В райцентре Воронежской области мужчина вышел из больницы и пропал

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили помощи в поисках 72-летнего Николая Мартыненко. В пятницу, 22 сентября, пенсионер вышел из районной больницы в Новой Усмани и с тех пор его не видели. ориентировку на мужчину распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Николай Мартыненко не ориентируется в пространстве, нуждается в медпомощи. Известны его приметы: рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, глаза карие. Был одет в серую в клетку рубашку, синие джинсы и ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавший пенсионер или видели его, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.