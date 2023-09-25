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НовостиОбщество25 сентября 2023 6:47

В райцентре Воронежской области мужчина вышел из больницы и пропал

Николая Мартыненко ищут с 22 сентября
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили помощи в поисках 72-летнего Николая Мартыненко. В пятницу, 22 сентября, пенсионер вышел из районной больницы в Новой Усмани и с тех пор его не видели. ориентировку на мужчину распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Николай Мартыненко не ориентируется в пространстве, нуждается в медпомощи. Известны его приметы: рост 175 сантиметров, худощавый, волосы седые, глаза карие. Был одет в серую в клетку рубашку, синие джинсы и ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавший пенсионер или видели его, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или в службу спасения 112.