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НовостиОбщество24 сентября 2023 12:03

В Воронежской области мужчину осудили за насилие над девушкой в вагоне-ресторане

Ему придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Лискинский райсуд вынес приговор по уголовному делу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении жителя Вологодской области, который устроил дебош в вагоне-ресторане пассажирского поезда. Об этом 22 сентября рассказали в Воронежской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в марте 2023 года. Ехавший в поезде мужчина пошел в вагон-ресторан. А там он стал вести, мягко говоря, воинственно. Приставал к пассажирам, матерился и даже применил насилие к девушке, причинив ей телесные повреждения. Его действия расценили как грубое нарушение общественного порядка.

В ходе предварительного следствия фигурант вину признал. Суд назначил дебоширу наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.