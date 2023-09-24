Мужчина с топором напугал посетителей кафе в Воронеже

Инцидент произошёл в одном из популярных кафе в районе Юго-Западного рынка в Воронеже. Посетителей взволновал мужчина, зашедший за заказом с… топором в воскресенье, 24 сентября. Сообщение об этом и фотоиллюстрации очевидцы опубликовали в соцсетях.

Автор поста пишет, что парень положил орудие труда прямо на стол. А топорище оказалось длинным. Но при этом никаких угрожающих действий со стороны хозяина не было.

В комментариях воронежцы предположили, что он просто купил топор на рынке, а перед тем, как идти домой, решил перекусить. Некоторые даже с юмором вспомнили про кашу из топора. А особенно начитанные и персонажа популярного романа Достоевского - Родиона Раскольникова.