Воронежцы сообщили об активном этапе строительства дороги от Шишкова до Тимирязева

Фото - Марина Белоглазова

В Воронеже начался активный этап строительства дороги от Шишкова до Тимирязева. Об этом сообщили читатели, прислав в редакцию «Комсомолки» свои фото.

Фото - Марина Белоглазова Фото: Предоставлено "КП"

Работы ведутся на участке между жилыми районами Олимпийский и Ботанический сад.

- Коммуникации уложены, идет выемка грунта и засыпка песком основания дороги между жилыми домами, а в сторону туннеля над Коровьим логом дорога уже отсыпана щебнем. Также продолжается строительство полуколец на Шишкова, - рассказал очевидец.

Напомним, дорогу планируют сделать шириной по две полосы в каждом направлении. При этом крайние будут достаточно широкими, чтобы в перспективе по ней запустить общественный транспорт любого класса. В районе улицы Шишкова запроектировано кольцевое движение с примыканием выездов от существующей и перспективной застройки с сохранением пропускной способности.