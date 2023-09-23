Воронежца осудили за мошенничество с автостраховкой

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В Воронеже осудили 35-летнего мужчину за мошенничество в автостраховании. В марте этого года фигурант решил инсценировать наступление страхового случая в отношении застрахованного автомобиля «BMW 530 D XDrive», чтобы получить компенсацию. Для этого вечером 19 марта он приехал к городскому спортивному комплексу, оставив машину на улице Лесная Поляна. А сам отправился на пробежку.

А через час 33-летний исполнитель по договоренности с хозяином машины поджег ее, облив горючей жидкостью. Вернувшийся с пробежки владелец машины написал заявление в полицию. Документы об уничтожении машины мужчина передал в страховую компанию.

Рассмотрев имеющиеся их, страховщик принял решение о выплате 8 300 000 000 рублей.

- Однако, к моменту получения денег бывшем владельцем сгоревшей машины, сотрудники полиции установили 33-летнего поджигателя, а затем и раскрыли преступный замысел подозреваемого, - рассказали в ГУ МВД о области. – Заказчика задержали, он дал признательные показания, подтвердив, что сам спланировал поджог, а за осуществление замысла заплатил исполнителю 100 000 рублей.

Ленинский районный суд назначил воронежцу три года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.