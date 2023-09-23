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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 9:06

В Воронежской области пенсионер разбился в ДТП из-за плохого самочувствия

Пожилой водитель погиб в ДТП в Воронежском райцентре
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Полицейские Кантемировского района разбираются в причинах и обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла накануне днем на улице Пугачева райцентра.

По предварительным данным ГУ МВД по области, 74-летний житель Кантемировского района на своем автомобиле ВАЗ-2106 во время движения почувствовал себя плохо. Водитель допустил съезд с дороги в кювет и столкновения с опорой ЛЭП. В результате аварии пенсионер получил тяжелые травмы и скончался на месте.

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