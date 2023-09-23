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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 7:04

Воронежский пенсионер погиб в ДТП с опрокидыванием

На трассе под Воронежем машина вылетела в кювет, водитель погиб
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Вечером 22 сентября на автодороге «Эртиль-Терновка-Жердевка» в Терновском районе Воронежской области 68-летний водитель на автомобиле «Тойота Королла» нарушил правила дорожного движения и потерял управление. В результате машина съехала в кювет и там опрокинулась.

Пенсионер получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте до приезда врачей. По факту аварии в полиции проводят проверку.

За минувшие сутки, по данным ГУ МВД, по области зарегистрировали 127 аварий, в том числе 77 – в Воронеже. В 12 ДТП травмы различной степени тяжести получили 16 человек, четыре человека погибли.