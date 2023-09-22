Заболевших сибирской язвой воронежцев стало 11

Фото из архива "КП".

Число заболевших сибирской язвой жителей Воронежской области увеличилось до 11. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила пресс-служба правительства региона.

В воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №8 лечатся десять пациентов, в областной детской клинической больнице №2 - подросток 2008 года рождения.

- Все пациенты изолированы, получают необходимое лечение, препараты для лечения имеются в достаточном количестве. Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет, - уточнили в правительстве региона.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, у подростка из Богучарского района, который был госпитализирован в Воронежскую областную детскую клиническую больницу, подтвердилось заражение сибирской язвой.