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НовостиОбщество22 сентября 2023 16:15

Заболевших сибирской язвой воронежцев стало 11

В больнице оказался еще один взрослый
Алексей СЕРГУНИН
Фото из архива "КП".

Фото из архива "КП".

Число заболевших сибирской язвой жителей Воронежской области увеличилось до 11. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила пресс-служба правительства региона.

В воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №8 лечатся десять пациентов, в областной детской клинической больнице №2 - подросток 2008 года рождения.

- Все пациенты изолированы, получают необходимое лечение, препараты для лечения имеются в достаточном количестве. Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет, - уточнили в правительстве региона.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, у подростка из Богучарского района, который был госпитализирован в Воронежскую областную детскую клиническую больницу, подтвердилось заражение сибирской язвой.