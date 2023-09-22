В Воронеже ищут 8-летнего мальчика

Фото со страницы поискового отряда в соцсетях.

В Воронеже начались поиски 8-летнего Егора Солодова. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Сегодня, 22 сентября, парнишка, проживающий в Железнодорожном районе, ушел из дома в неизвестном направлении. Он был одет в серые спортивные штаны и черную футболку, обут - в черные кроссовки.

У Егора темно-русые волосы, карие глаза, плотное телосложение. Его рост – 140 см. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефону 8 (800) 700 54 52 или по номеру 112.