Воронежцы могут подобрать имя будущего ребенка в режиме онлайн

Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Родители могут заполнить предлагаемые порталом параметры выбора: пол, отчество папы, частота популярности имени. После этого система выдаст интересные, на ее взгляд, варианты с учетом региональных и национальных особенностей. Вариант можно сгенерировать также и случайным образом. Кроме того, в разделе «Аналитика» можно изучить статистику по регистрации актовых записей в разных регионах, редкие и популярные имена.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, стали известны самые популярные имена среди воронежских новорожденных за лето-2023.