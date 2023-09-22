Воронежский Следком проверит информацию о нарушении прав сироты

В ряде региональных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 20-летняя жительница Воронежской области на протяжении длительного времени не может получить положенное по закону жилье, несмотря на наличие решения суда в ее пользу.

В этой связи Следком организовал проведение доследственной проверки о нарушении прав ребенка-сироты, так как девушка является выпускницей детского дома.

- Будет выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки, которая находится на контроле руководителя регионального следственного управления, примут процессуальное решение, - информирует пресс-служба ведомства.