Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 12:44

Воронежский Следком проверит информацию о нарушении прав сироты

20-летняя девушка не может получить законное жилье
Алексей СЕРГУНИН

В ряде региональных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что 20-летняя жительница Воронежской области на протяжении длительного времени не может получить положенное по закону жилье, несмотря на наличие решения суда в ее пользу.

В этой связи Следком организовал проведение доследственной проверки о нарушении прав ребенка-сироты, так как девушка является выпускницей детского дома.

- Будет выполнен комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств. По результатам проверки, которая находится на контроле руководителя регионального следственного управления, примут процессуальное решение, - информирует пресс-служба ведомства.