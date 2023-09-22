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НовостиСпорт22 сентября 2023 12:02

Максим Шляхта возглавит департамент физической культуры и спорта Воронежской области

Правда, пока в роли первого зама
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 22 сентября, губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о назначении Максима Шляхта на должность первого заместителя руководителя департамента физической культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Должность Максим Шляхта займет с 26 сентября. А так как у департамента после ухода Дмитрия Соболева до сих пор нет руководителя, то по сути именно Шляхта будет исполнять эти обязанности.

СПРАВКА «КП»

Максим Шляхта с мая 2023 года возглавлял Центр развития физической культуры и спорта, а до этого занимал должность первого проректора ВГАС. В 2019 году с отличием окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.