Под Воронежем иномарка врезалась в пассажирский автобус

Фото пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 22 сентября, около 9:30 на 209 км автодороги Р-298 67-летний водитель «ГАЗа», житель Острогожска, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге «Киа Оптима» под управлением 28-летнего жителя Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. После столкновения иномарка отлетела в пассажирский автобус «Нефаз» под управлением 42-летнего жителя областного центра, который двигался во встречном направлении.

В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате 49-летнюю пассажирку автобуса доставили в медицинское учреждение. Водитель «Киа» от госпитализации отказался. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.