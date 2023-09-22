Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:44

Под Воронежем иномарка врезалась в пассажирский автобус

ДТП произошло в Семилукском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-служба региональной полиции.

Фото пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 22 сентября, около 9:30 на 209 км автодороги Р-298 67-летний водитель «ГАЗа», житель Острогожска, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге «Киа Оптима» под управлением 28-летнего жителя Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. После столкновения иномарка отлетела в пассажирский автобус «Нефаз» под управлением 42-летнего жителя областного центра, который двигался во встречном направлении.

В момент ДТП в автобусе находилось около 25 пассажиров. В результате 49-летнюю пассажирку автобуса доставили в медицинское учреждение. Водитель «Киа» от госпитализации отказался. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.