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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:12

Танкист из Воронежской области получил минно-врывное ранение в зоне СВО

Мужчине помогли с реабилитацией после лечения
Ярослав ИВАНОВ

Танкисту из Острогожского района, получившему серьезное минно-взрывное ранение при выполнении боевой задачи в зоне СВО, помогли с социальной реабилитацией по месту жительства, об этом сообщила местная администрация в соцсетях.

После лечения в госпитале мужчину уволили в запас. Когда он вернулся домой, социальные координаторы помогли ему с прохождением медико-социальной экспертизы, получением средств реабилитации и сбором пакета документов для назначения пенсии по инвалидности от Минобороны. Уже собрали пакет документов для назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану. Соцкоординаторы продолжают персональное сопровождение мужчины, готовят направление на медицинскую реабилитацию в областную клиническую больницу.