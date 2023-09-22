Танкист из Воронежской области получил минно-врывное ранение в зоне СВО

Танкисту из Острогожского района, получившему серьезное минно-взрывное ранение при выполнении боевой задачи в зоне СВО, помогли с социальной реабилитацией по месту жительства, об этом сообщила местная администрация в соцсетях.

После лечения в госпитале мужчину уволили в запас. Когда он вернулся домой, социальные координаторы помогли ему с прохождением медико-социальной экспертизы, получением средств реабилитации и сбором пакета документов для назначения пенсии по инвалидности от Минобороны. Уже собрали пакет документов для назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану. Соцкоординаторы продолжают персональное сопровождение мужчины, готовят направление на медицинскую реабилитацию в областную клиническую больницу.