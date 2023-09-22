В Воронеже 14-летний мальчик умер на руках у врачей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Днем 21 сентября 14-летний мальчик умер на руках у врачей. «Скорая» забрала подростка с высокой температурой.

- В момент поступления в медицинское учреждение состояние ребенка ухудшилось. Ему были проведены необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительной динамики, мальчик скончался. Следователи начали проверку по факту инцидента, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Проведен осмотр тела мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели ребенка, опрошены медицинские работники и родственники погибшего, запрошена необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Девятиклассник учился в школе в Репном. Предполагают, что у него был менингит.

- В настоящее время карантинные меры ни по учреждению, ни по классу не введены.

Администрация школы собственным решением изолировала класс, чтобы дети не пересекались между собой. Медработниками проведены осмотры одноклассников и педагогического состава.Также силами технических работников школы проводится регулярная уборка специальными дезинфицирующими средствами, - сообщили в мэрии Воронежа.