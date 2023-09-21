Жительницу Воронежской области осудили на 2,5 года колонии за нападение на полицейского

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

2,5 года колонии получила 30-летняя жительница Бобровского района за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СКР по региону 21 сентября.

Инцидент произошел 22 мая в Боброве. Полицейские остановили автомобиль. За рулем сидел мужчина, а в качестве пассажира его супруга. Освидетельствование показало, что водитель пьян. Недовольная оформлением административного материала в отношении супруга, 30-летняя женщина применила к сотрудникам полиции насилие, причинив физическую боль.

На предварительном следствии женщина, осужденная в феврале 2023 года к условному наказанию по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), признала вину. Ее вина подтверждалась показаниями свидетелей, протоколами осмотров и иными материалами уголовного дела.

Накануне ей суд вынес приговор. Она отправится на 2,5 года в колонию общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

.