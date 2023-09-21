Дополнительные экипажи ДПС направят в воронежские районы

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Дополнительные экипажи ДПС направят в районы Воронежской области для усиленного надзора за автомобилистами. Особое внимание будут уделять грубым нарушителям ПДД, в том числе любителям пьяной езды. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГИБДД 21 сентября.

Там пояснили, что в сентябре на дорогах в Воронежской области увеличилось количество ДТП. С начала месяца уже зарегистрировали 154 аварии, в которых 15 человек погибли, а 193 получили травмы. Большинство ДТП произошло в сельской местности. Высокую аварийность инспекторы ДПС фиксируют в Аннинском, Бутурлиновском, Новоусманском, Россошанском, Рамонском, Павловском и Осторогожском районах, а также в Борисоглебске.

«Сплошные проверки» намечены до конца сентября.