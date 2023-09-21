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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 8:03

Под Воронежем остановили машину с набитым коноплей багажником

В салоне иномарки под Воронежем обнаружили 21 пакет с наркотическим веществом
Ирина КАЗАНИНА

Ночью сотрудники ППС остановили автомобиль «Фольксваген Поло» в селе Гремячье под Воронежем. Во время проверки документов 23-летний водитель и его пассажиры в возрасте от 23 до 25 лет начали сильно нервничать, что насторожило инспекторов.

- В ходе досмотра в присутствии понятых в багажнике автомобиля инспекторами был обнаружен и изъят 21 полимерный пакет, предположительно, с соцветиями наркосодержащего растения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Госавтоинспекторы задержали мужчин.

На место вызвали оперативно-следственную группу, задержанных доставили в отдел, а пакеты изъяли и направили на экспертизу. Результаты исследования показали, что изъятое растительное вещество является наркотическим средством «каннабис» общей массой около 1 килограмма 600 граммов.