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НовостиОбщество21 сентября 2023 7:06

Воронежцы просят вернуть мемориальную доску на здание музыкального колледжа

Табличка о пребывании здесь Твардовского пропала во время ремонта фасада
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы сообщества "Заповедный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы сообщества "Заповедный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

В Воронеже после капитального ремонта фасада сняли леса со здания музыкального колледжа имени Ростроповичей на проспекте Революции. Однако внимательные к истории города читатели «Комсомолки» заметили, что на фасаде не хватает мемориальной доски. Она сообщает, что в годы Великой Отечественной войны – в 1941-1942 годах – здесь, в редакции фронтовой газеты «Красная Ария», жил и работал Александр Твардовский.

Мы отправили запрос о судьбе мемориальной доски в мэрию. В пресс-службе горадминистрации нам ответили, что табличку демонтировал заказчик работ по ремонту фасада дома 41 по проспекту Революции – администрация колледжа.

- Возвращать доску тоже должны они, - добавили в мэрии. - Соответствующее обращение управление культуры Воронежа направлено в адрес колледжа.