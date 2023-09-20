Сотрудник полиции получила взятку в 500 тысяч рублей

По данным следствия, в сентябре этого года обвиняемая через посредника получила взятку в 500 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Региональный Следком предъявил обвинение заместителю начальника специализированного отдела по расследованию ДТП и пожаров ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в сентябре этого года обвиняемая через посредника получила взятку в 500 тысяч рублей. За это она обещала повлиять на подчиненного, чтобы тот не возбуждал уголовное дело за совершение ДТП. После получения денег ее задержали сотрудники УФСБ России по Воронежской области.

Во время следствия женщина во всем созналась. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 12 лет лишения свободы.