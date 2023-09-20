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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 14:23

Воронежцу, ограбившему своего знакомого, грозит до семи лет тюрьмы

Злоумышленник избил оппонента и забрал у него три тысячи рублей
Алексей СЕРГУНИН
Один из участников конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками по различным частям тела.

Один из участников конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками по различным частям тела.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 19 сентября, в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу обратился 36-летний местный житель, который стал жертвой грабежа. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Мужчина в дневное время встретил двух знакомых на улице Южно-Моравской. Между ними началась ссора. Один из участников конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками по различным частям тела, после чего отнял у него три тысячи рублей и скрылся с похищенным.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили предполагаемое местонахождение подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Задержанный во всем сознался и сообщил, что похищенные деньги потратил на личные цели. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишение свободы на срок до семи лет.