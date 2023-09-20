Воронежцу, ограбившему своего знакомого, грозит до семи лет тюрьмы

Один из участников конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками по различным частям тела. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 19 сентября, в дежурную часть отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу обратился 36-летний местный житель, который стал жертвой грабежа. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Мужчина в дневное время встретил двух знакомых на улице Южно-Моравской. Между ними началась ссора. Один из участников конфликта несколько раз ударил потерпевшего руками по различным частям тела, после чего отнял у него три тысячи рублей и скрылся с похищенным.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили предполагаемое местонахождение подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Задержанный во всем сознался и сообщил, что похищенные деньги потратил на личные цели. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе, грозит лишение свободы на срок до семи лет.